Oss put hoop uit hoger beroep kermisfeesten, aanvraag voor volgende editie al ingediend

Vrouw met 47 jaar ervaring is voor even hoogste baas van ambtenaren Bernheze

7 mei HEESCH - Voor een periode van vier maanden is Ineke Lissenberg aan de slag gegaan als interim gemeentesecretaris van Bernheze. Opmerkelijk is haar ruime ervaring in dit werk. Ze was 22 jaar gemeentesecretaris waarvan de laatste tien in Zeist.