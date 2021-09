Oss’ raadslid Bas van der Voort doet zijn relaas in film over kinderkanker

OSS - Hij verloor een been, maar niet zijn levenslust. Megenaar Bas van der Voort is een van de ervaringsdeskundigen die hun verhaal doen over de gevolgen van kinderkanker in de documentairefilm LATER.

Bas van der Voort kreeg als 12-jarige botkanker; inmiddels is hij 29 jaar en woont hij samen met zijn vrouw en dochter in Megen. Hij is SP-gemeenteraadslid in Oss, werkt als adviseur Publieke Gezondheid, Welzijn en Wmo voor een andere gemeente en zet zich actief in voor het bespreekbaar maken van kanker.

Annick Sickinghe (23) - zelf ook ex-kankerpatiënt - en Sam van Zoest (27) maakten een indringende film over het verwerkingsproces na kinderkanker: hoe beïnvloedt kinderkanker je latere leven? In de film gaat Sickinghe in gesprek met zeven mensen die in hun kindertijd kanker hebben gehad. Hoe kijken ex-patiënten na 10, 20, 30, 40 of 50 jaar terug op de tijd van hun ziekte? De intieme interviews worden afgewisseld met animaties en poëtische beelden die de emoties voelbaar maken.

Première in ziekenhuis

De première van de documentaire heeft woensdag plaatsgevonden in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht tijdens de Maand van Kinderkanker. Hierna vinden op zaterdag 9 en zondag 10 oktober vertoningen plaats in filmtheater De Uitkijk in Amsterdam. De film is vanaf vandaag ook te zien via LATERfilm.nl. De kijker wordt gevraagd een donatie van minimaal drie euro te doen aan de makers.