Oss’ raadslid zwaait af, in vuur én tranen

‘Meest histori­sche straatje van Oss’: van winkels naar wonen

31 januari OSS - ,,We hebben jarenlang geprobeerd om dit winkelstraatje nieuw leven in te blazen. Heel erg jammer dat dit niet is gelukt.” Ferdy Rijkers verklaart waarom hij heeft besloten om twee winkelruimtes in 't Gengske te verbouwen tot woningen. Aan de uitstraling van de gevels verandert volgens hem niets wezenlijks.