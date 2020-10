Oss richt blik van bos af richting rivier

Het enthousiasme voor de Maas als trekpleister is bij een aantal partijen ook ingegeven door het recente nieuws dat de Lithse Ham nu echt een grote sprong voorwaarts wil maken als recreatiepark. ,,Wij zijn in onze nopjes als we hierover lezen en over een plan voor recreatieappartementen in Dieden", sprak Joris van Hest namens het CDA. Gisteravond besprak hij samen met de andere partijen de visie voor recreatie en toerisme. Waar in het verleden volgens veel partijen de focus ontbrak, wordt deze nu wel gezien. De lange rivieroever is de grootste troef van de gemeente. Het enige wat daar ontbreekt is een stevig aanbod van overnachtingsmogelijkheden, vindt Van Hest. Met het concrete plan van de Lithse Ham wordt hij op zijn wenken bediend.