Oss rolt rode loper uit voor Haags theater: ‘Alsof een tweedehands auto perfect in de garage past’

Column Voetbal is alles, óók je innerlijke Cristiano Ronaldo ten grave dragen

Dat gebogen nekje, de vingers die eindeloos inzoomen en schuiven over het scherm van de telefoon. De ogen die langs de kolommen zoeven. Waar staat mijn naam? De teamindeling voor het nieuwe voetbalseizoen is een ijkpunt in het leven van alle voetballende jongetjes. Níet in het eerste, en het vriendje wél, of juist andersom. Het besef dat de nog onontdekte Cristiano Ronaldo die je in je hebt, wéér niet gezien is. Dat die misschien daarbinnen oud zal worden, stram in de benen, minder doelvast, en onontdekt zal sterven.

19 juni