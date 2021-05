Oss ruimt voor 60.000 euro enorme stapel oude banden op bij circuit Nieuw Zevenbergen

De banden werden voorheen gebruikt als baanafscheiding van de crossbaan, half ingegraven in de grond. Door gewijzigde veiligheidsregels vanuit de motorsportbond is dit gebruik niet meer toegestaan en zijn de banden een tijd geleden al van de baan verwijderd. De toenmalige huurder, Stichting New Seven Hills, heeft de banden daarna laten liggen. Het probleem kwam toen op het bordje van de nieuwe beheerder Stichting Nieuw Zevenbergen (SNZ).

Vorig jaar heeft er een gemeentelijke milieucontrole plaatsgevonden en is SNZ op een viertal punten aangeschreven, waaronder de stapel oude banden. Als reactie gaf de stichting aan het opruimen van de banden niet te kunnen betalen. De bandenstapel is blijven liggen en dat is vanuit milieuhygiënisch oogpunt een onwenselijke situatie, vindt de gemeente. De overige handhavingspunten zijn door SNZ en de gebruikers van het sportpark opgelost.

Wikken en wegen

SNZ heeft gekeken naar andere oplossingen voor de oude banden. Zo heeft de stichting gevraagd of de banden wellicht in een geluidswal elders op het terrein verwerkt kunnen worden. Vanwege de kans op bodemvervuiling is dat echter onmogelijk. De banden afvoeren en op de juiste wijze verwerken bleek de enige oplossing. Afvoeren van banden is prijzig, in dit geval specifiek omdat de banden deels zijn geverfd. De verf moet van de banden worden verwijderd voordat ze kunnen worden verwerkt.

Het Osse gemeentebestuur heeft best even gewikt en gewogen over het betalen van de rekening, maar besluit dat nu toch te doen. Onder meer omdat het de banden ziet als een vervelende erfenis van de vorige stichting die op het circuit actief was. De laatste jaren timmert Stichting Nieuw Zevenbergen wat Oss betreft juist lekker aan de weg om een regionaal motorcrosscentrum te worden. Die ontwikkeling wil het niet saboteren door de crossers nu met een enorme rekening te laten zitten.