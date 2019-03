Oss schaft opruimboot aan: ‘Nu kunnen we het gebied nog mooier maken’

,,Ik wens u een behouden vaart.” Onder luid applaus van de vrijwilligers die dagelijks het gebied bij de Lithse Ham afspeuren op zwerfafval laat wethouder Van der Schoot het Skón Schip ter water. ,,Een mooi moment”, vertelt enthousiaste vrijwilliger Jos van den Heuvel.,,Met deze boot kunnen we nu ook op het water en bij de onbereikbare plaatsen het afval opruimen. Waardoor we dit gebied nog mooier maken. Daarnaast is de boot ook maatschappelijk verantwoord. Hij vaart op elektriciteit en is van aluminium waardoor we er geen onderhoud aan hebben.”