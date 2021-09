Oss Schakelt Door bestaat een jaar, maar kan nu pas de boer op om meer burgers te overtuigen van actie

Antoinette Egelmeer halve eeuw bij Sint Jozefoord: ‘Van de precisie van de zusters heb ik nog altijd profijt’

15 september NULAND - Antoinette Egelmeer (65) viert vandaag een bijzonder jubileum. Ze is precies 50 jaar in dienst bij Sint Jozefoord in Nuland, dat ze heeft zien veranderen van kloosterverpleeghuis tot de zorgorganisatie die het nu is.