Oss slingert in eerste maand 36 centrumfietsers op de bon

Oudste vrouw in Landerd, Riek de Jong, overleden

1 augustus SCHAIJK - Riek de Jong-de Groot, de oudste vrouw in Landerd en laatste bewoonster van het Jan de Jong Huis in Schaijk, is maandag op 101-jarige leeftijd overleden. Ze was de weduwe van architect Jan de Jong, die dat woonhuis aan de Rijksweg bouwde voor zijn gezin.