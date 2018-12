Oss sluit gewelddadig jaar af: ‘Niet niks voor een stad met maar 60.000 inwoners’

Lithse Kwis is een eerbetoon aan Mies Bouwman

27 december LITH - Voor de geheime proef van de zesde editie van de Lithse Kwis werden derde Kerstdag teamgenoten gezocht met voldoende papieren en zonder examenvrees. Dat bleek niet voor niets: in de nieuwe school werd even later gezucht en gesteund tijdens het maken van een CITO-toets. Juffrouw Corrie hield goed in de gaten of alles goed ging.