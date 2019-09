Oss staat jaar na spoordrama stil bij slachtoffers: monument ‘Vlinderboek’ wordt onthuld

Theater­voor­stel­ling I Am Here in Oss: 'Ik ben gelukkig in Nederland’

8 september OSS - Als tiener in het holst van de nacht vluchten door de oorlog, een maand lang reizen met gevaar voor eigen leven en werken onder erbarmelijke omstandigheden in een textielfabriek. Zakiya Shekho (19) en Abolfazl Bayat (19) maakten het mee. Ze vertellen hun aangrijpende verhalen in de interactieve theatervoorstelling 'I Am Here', waar zondagmiddag de repetities voor plaatsvonden in de binnenstad.