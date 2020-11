Oss staat opslag van afgedankt kunstgras aan Nieuwe Hescheweg voor negen maanden toe

Geffens bedrijf neemt deel kunstgras Tuf Recycling over

5 november GEFFEN/DONGEN - Het bedrijf Sports and Playgrass in Geffen gaat een deel van de kunstgrasmatten verwerken die overblijven bij de sanering van kunstgrasverwerker Tuf Recycling, het bedrijf dat in 2018 in brand vloog. Het Geffense bedrijf gaat de matten na een grondige schoonmaak mogelijk gebruiken als speelveldje, trapveldje of valdempende ondergrond in speeltuinen.