Oss start groot zonnepanelenproject: ‘Alles wordt voor bewoners geregeld’

Nico Geurts (DAW) wint clubhelden­ver­kie­zing Brabants Dagblad: ‘Ik rekende er al een beetje op’

8:00 Nico Geurts is verkozen tot clubheld. De schijnwerpers mijdt hij liever, al kreeg hij zelfs tijdens het boodschappen doen in Schaijk voortdurend reacties over zijn nominatie als clubheld.