Oss stemt in met groot zonnepark tussen Vorstengrafdonk en Naaldhof

Ossenaar veroor­deeld voor steekpar­tij op Cruyff Court: 8 maanden cel

8:58 OSS - ,,Hij daagde me uit, lokte me naar het Johan Cruyff Court in Oss en sloeg me daar in elkaar”, zei Ismael C. boos. ,,Ik heb die man niet met een mes gestoken. Ik was het slachtoffer, hij niet.” Toch werd de 24-jarige Ossenaar C veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling.