Oss stopt 3 miljoen euro extra in pot voor panelen en warmtepompen

De duurzaamheidslening bestaat in Oss al sinds 2010. Nadat er in de beginjaren maar mondjesmaat gebruik van werd gemaakt, versoepelden de spelregels voor het aanvragen van zo'n lening in 2017. Sindsdien neemt het aantal leningen explosief toe. Van 13 in 2016, naar 170 in 2017, naar 180 nog een jaar later. Oss ligt op schema om dat record in 2019 verder aan te scherpen. Mede door de extra aandacht voor duurzaamheid en klimaatdoelen verwachten burgemeester en wethouders dat het aantal aanvragen in de toekomst alleen maar verder groeit.