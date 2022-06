Oss stuurt klussers langs bij 1700 huizen in strijd tegen energiearmoede

OSS - Oss stuurt een heuse klusbus de weg op in de strijd tegen energiearmoede. Bij wel 1700 huishoudens moeten als het even kan nog voor de winter tochtstrips, led-lampen en radiatorfolie worden aangebracht. De rest van de regio volgt snel.

De bus stopt bij alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Dat is dezelfde doelgroep die eerder een eenmalige toeslag kreeg van 800 euro als compensatie voor de snel stijgende energieprijs. Al deze huishoudens krijgen eerst per post bericht. Wanneer iemand niet reageert, zal later worden aangebeld.

,,We willen niet alleen helpen met geld, maar ook met concrete zaken", zegt wethouder Jacco-Peter Hooiveld. ,,Daarom wordt in dit geval alles direct geregeld. Dat werkt waarschijnlijk veel beter dan wanneer je alleen een setje tochtstrips door de brievenbus duwt. Dat werpt toch nog een drempel op om ermee aan de slag te gaan.”

Bijna 10 miljoen voor hele regio

Voor het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden zoekt Oss op dit moment naar een geschikte partij. Die moet direct na de zomer aan de slag gaan. Niet alleen in Oss, maar in de hele regio Noord-Oost Brabant. In totaal gaat het om liefst 18.500 huishoudens. De gemeente Oss, die op dit onderdeel de regie voert, denkt daarom al snel 20 tot 25 fulltimers nodig te hebben om het werk in zes maanden uit te voeren.

Hooiveld weet ook wel dat er verschillende andere projecten lopen om inwoners energie te laten besparen. Oss Schakelt Door, bijvoorbeeld. Maar deze klusbus is de eerste die specifiek langsgaat in de strijd tegen energiearmoede. Voor dat doel maakte het rijk al honderden miljoenen vrij. In deze regio wordt daar met dit project nu een kleine 10 miljoen euro van uitgegeven, waarvan zo'n 6 ton in Oss. Per woning is ongeveer 340 euro beschikbaar.