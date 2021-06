Oss trapt debat over belastingkantoor af tijdens eerste fluitsignaal Oranje

Fikse vertraging dreigt voor ontwikke­ling belasting­kan­toor Oss: politiek trekt aan de rem

5 juni OSS - Het oude belastingkantoor in Oss leek rijp voor een snelle herontwikkeling. Maar die loopt nu flink wat vertraging op omdat de politiek aan de noodrem trekt. De raadsleden voelen zich gepasseerd en willen nu eerst eens in discussie over de wensen en eisen voor het gebouw.