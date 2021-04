Oss trekt de portemonnee voor kloostertuin in Ravenstein, die voor iedereen toegankelijk wordt

Gele letters prijken nog op de gevel, maar City Hotel is voltooid verleden tijd: ‘Groot gemis voor de stad Oss’

3 april OSS - Duizenden gasten hebben er overnacht. Het City Hotel in Oss, de laatste tijd zoveel in het nieuws, groeide in veertig jaar uit tot een begrip in deze regio. Het bood ook gastvrij onderdak aan carnaval, serviceclubs en een herensociëteit. Dat is nu definitief verleden tijd.