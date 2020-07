Oss trekt ook volgend jaar de portemonnee voor stilstaande wijkbus

Voor 2020 werd een groei naar 9.000 passagiers verwacht, maar toen kwam corona. Sinds de uitbraak van de pandemie staat de bus stil. Onduidelijk is nog welke aanpassingen er aan boord gedaan moeten worden om de bus weer de weg op te kunnen laten gaan. En uiteraard is daarna pas duidelijk wat die maatregelen de gemeente precies kosten.



Toch hoeft de stichting achter de bus zich om de financiën voorlopig geen zorgen te maken. Oss heeft nog een potje van 40.000 euro staan waarvan de wijkbus ook in 2021 gebruik kan maken. In oktober, wanneer de stichting de begroting voor volgend jaar opmaakt, moet duidelijk zijn hoeveel geld er precies nodig is. Ter vergelijking: in 2020 kreeg de stichting 25.000 euro subsidie.