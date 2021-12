Oss tuigt nieuw kerstprogramma voor jeugd op

Dit zegt wethouder Thijs van Kessel (VVD, jeugd en jongerenwerk). ,,Wat precies weten we nog niet maar er komen hoe dan ook activiteiten voor deze leeftijdsgroep. Want als de verveling gaat toeslaan, heb je kans dat ze dingen gaan doen die we liever niet zien. We gaan ervoor dat jongeren toch kunnen ontmoeten en bewegen in de kerstvakantie.‘’