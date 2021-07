Oss verbiedt sportevenement De Maasdijk vanwege corona

OSS - Er gaat alsnog een streep door triatlon- en hardloopwedstrijd De Maasdijk, die komende zaterdag in Oss zou zijn. Het evenement is maandag afgelast omdat de gemeente naleving van de coronaregels niet vertrouwt.

De organisatie legt zich teleurgesteld neer bij het gemeentelijke besluit om de vergunning in te trekken. Voorzitter Jeroen Ulijn: ,,Het meest zure is dat kermissen en afgelopen weekend de motorcross wel door mogen gaan, en wij niet. Terwijl wij een klein evenement hebben dat weinig publiek trekt. We dachten het ook echt goed geregeld te hebben.’’

Maandagmiddag belde wethouder Thijs van Kessel echter om het veto uit te spreken. Burgemeester Wobine Buijs lichtte in een schriftelijke verklaring nog toe waar een lastig punt zit: ,,De Maasdijk is een open evenement, met onbekende bezoekersstromen. Onmogelijk om ‘testen voor toegang’ toe te passen zoals bijvoorbeeld bij de MXGP dit weekend. Dat ligt aan de basis van het besluit.’’

De Maasdijk-organisatoren werden naar eigen zeggen verrast door deze opstelling. Toch had de gemeente in een laatste overleg afgelopen donderdag al een waarschuwing laten klinken. De oorspronkelijke opzet, met de finish op de Heuvel midden in de binnenstad, mocht vanwege corona niet. Omdat er dan bij die eindstreep oncontroleerbare drukte zou kunnen ontstaan.

Daarop had De Maasdijk besloten om de finish te verplaatsen naar het atletiekstadion op De Rusheuvel. Daar zou een entreepoort zijn en bovendien voldoende ruimte om sporters en eventuele toeschouwers te ontvangen. Andere grote problemen in relatie tot corona voorzag de organisatie niet. De atleten zouden zwemmen in de haven en fietsen en rennen door de polder.

De aanpassing van de finishlocatie mocht echter niet baten. Maandagavond moest De Maasdijk de ruim duizend ingeschreven atleten laten weten dat het evenement weer niet doorgaat. Vorig jaar was dit ook al zo, ook vanwege corona. Er komt geen uitwijk naar een andere datum dit jaar. De Maasdijk gaat nu eerst de actuele organisatorische en financiële zaken afhandelen en dan vooruit kijken naar volgend jaar.

Overigens zijn de wandel- en skeelertochten van De Maasdijk in juni al gehouden. Het evenement was dit jaar uitgesmeerd over twee weekenden en het eerste van die twee kon wel doorgaan.