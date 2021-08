Oss verwijdert container vol fietsen, wrak of niet, bij station

Medewerkers van de gemeente ruimen regelmatig de stallingen op. De gemeente kondigt dat aan op het digitale bord op het station. Wrakken worden gemarkeerd, verwijderd en afgevoerd als oud ijzer, maar ook nog goede exemplaren die verkeerd gestald of al lang op dezelfde plek staan en ongebruikt blijven, verdwijnen in de container.

Ruim honderd afgedankte fietsen van stations in Oss naar de kringloop: ‘Veel zouden nog best iets opbrengen op Marktplaats’

De fietsen liggen drie maanden opgeslagen op de gemeente werf. Foto's van de fietsen zijn te zien in een beheersysteem op internet. Iemand die een fiets kwijt is, kan ook op de gemeentewerf komen kijken of het rijwiel daar staat. Om de fiets mee te krijgen, is een aangifte van verlies nodig van de politie. Staat de fiets er niet tussen, dan kan met de aangifte een fiets gekocht worden bij de kringloop voor de helft van de prijs.