Oss verwijdert ‘domme stoplichten’ op zes kruisingen in stad

Met kilo's tegelijk vliegen de preien van Jonkergouw van het land

13:47 SCHAIJK - Het oogsten van prei is in volle gang. De snelheid is zo'n beetje omgekeerd evenredig aan het ouderwetse handmatige poten, waarvoor tientallen handjes nodig zijn. Op deze lap grond aan de Aalsvoortsestraat in Herpen baant een tractor van het Schaijkse tuinbouwbedrijf Jonkergouw zich een weg.