Oss voerde zwabberbeleid bij behandeling Arie den Dekker

Den Dekker werd door de gemeente ondergebracht in een oude boerderij aan de Aengelbertlaan, nadat hij door wooncorporatie BrabantWonen uit zijn woning was gezet. Aan de Aengelbertlaan was hij niemand tot last en kon hij zijn honden africhten. In september 2018 werd er echter tot twee keer toe brand gesticht bij zijn nieuwe onderkomen. De tweede keer kon Den Dekker maar ternauwernood aan het vuur ontsnappen, door uit het raam te springen. De gemeente regelde een tijdelijke woonunit, maar haalde die vervolgens weer weg. Het was het begin van een lange strijd tussen Den Dekker en de gemeente, met name burgemeester Wobine Buijs.