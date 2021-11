Oss voltooit boedelscheiding Maashorst; Herperduin afgesplitst

Het grote gebied ten zuiden van de A50 is voortaan aan de nieuwe gemeente Maashorst en voor een klein deel aan Bernheze om te beheren, het gebied aan de noordzijde is voor Oss. In het Osse deel krijgt recreatie prioriteit boven natuurontwikkeling. Hier geen wisenten of voor mensen afgesloten terreinen. De Osse bijdrage aan Natuur Educatie Centrum Maashorst is per 1 oktober al gestopt. Als de gemeenteraad ermee instemt is de boedelscheiding over ruim een maand compleet.