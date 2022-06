Oss vraagt flitspalen aan voor Het Woud; omwonenden blij

‘Het is fout in Het Woud’ heet de actiegroep die buurtbewoners hebben gevormd om iets te doen aan de overlast van de gelijknamige weg. ,,Kleine maatregelen die eerder zijn genomen om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen hebben geen effect gehad", stelt Robert Romp namens de actiegroep. ,,Het verkeersplateau dat een paar jaar geleden bij de toegang tot de Geffense Plas is aangelegd verhoogt de hinder voor omwonenden alleen maar. Vanaf half zes 's morgens worden we erdoor gewekt. De hardrijders veroorzaken geluidsoverlast en onveiligheid bij de oversteken. Dit geeft ons stress. Zeker in het vooruitzicht dat het met de uitbreiding van Geffen en de plannen met de Geffense Plas alleen maar drukker gaat worden de komende jaren.”