Oss vraagt zich af hoe lang het gratis parkeren in het centrum nog volhoudt

Column Dromen zijn leuk, maar in Reek overdrij­ven ze een beetje

30 mei Een mens moet dromen, natuurlijk. Dromen maken dingen mogelijk, of het nou een opgeruimd huis is, of iets heel groots in de verre toekomst. Mijn kindjes dromen dat ze brandweerman worden, en voetballer, en een beroemde TikTokker. Ík droom dat ze later schrijver worden, minister-president, of chirurg. Waarschijnlijk worden ze financial controller, accountmanager, en lifecoach ofzo, maar goed, dromen is leuk, ook als je weet dat ze waarschijnlijk niet uit zullen komen. Juist nu, nu de werkelijkheid een soort nachtmerrie is geworden, met een dodelijk virus en een lockdown die maanden duurt.