Oss weet van 40 illegale kledingcontainers in gemeente

Dat meldt wethouder Dolf Warris in een antwoordbrief aan het CDA. Deze partij had bij monde van raadslid Arjan Calatz vragen gesteld over het inzamelbeleid, na het verwijderen van twee kledingcontainers bij voetbalvereniging SV Ruwaard. Via deze containers spekte de sportvereniging de kas. Het na tien jaar plotseling weghalen van de containers slaat een bescheiden gat in de begroting van de club.