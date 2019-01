Oss wendt claim rond woontoren Fratershof af met verhuizing school

Een en ander bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie Ruimte. Daar gaf wethouder Joop van Orsouw een toelichting op de voorgenomen aankoop van de Schelversakker. Zijn voorganger Gé Wagemakers (LOF) vroeg zich af waarom de hoofdprijs wordt betaald. Van Orsouw legde daarop uit dat de Nicolaasschool zijn zinnen had gezet op deze locatie en dat er de gemeente veel aan gelegen is om de school ter wille te zijn. Zolang de Nicolaasschool namelijk blijft zitten aan de Koornstraat, kan Berghege zijn plannen voor een woontoren vergeten. Het bouwbedrijf dreigde daarop met een schadeclaim richting gemeente.

Berghege kreeg in 2013 van de Osse gemeenteraad groen licht voor de bouw van een 36 meter hoge woontoren aan de Fratershof. Omwonenden en de Nicolaasschool verzetten zich fel tegen de plannen. Dat verzet mocht niet baten. In 2014 wees de Raad van State de bezwaren van de hand. Desondanks werd de toren niet gebouwd. Dat werd geweten aan de crisis op de woningmarkt. Maar nu blijkt dat de toren deels op het terrein van de Nicolaasschool kwam te staan en dat deze niet kan verrijzen zonder instemming van de school.

Alternatief plan

Met een verhuizing van de Nicolaasschool komt de weg vrij voor de plannen van Berghege. Maar volgens wethouder Van Orsouw is het bedrijf bereid de toren te schrappen, als het een alternatief bouwproject op de huidige locatie van de Nicolaasschool mag uitvoeren. ,,We zijn hierover nog maar pas in gesprek en er staat nog niks vast. Maar dat Berghege iets wil realiseren dat leidt tot een veel groener en toegankelijker park is duidelijk. Als de Nicolaasschool weg is, kan het hele gebied rond de Fratershof worden verbeterd.”