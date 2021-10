Oss wikt nog over extra stembureaus voor gemeenteraadsverkiezingen

OSS - Of Oss inderdaad méér (dan 43) stembureaus krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, blijft nog twee maanden onduidelijk. Onduidelijkheid over eventuele coronamaatregelen maken de keuze lastig.

Dit blijkt uit een reactie van de gemeente op vragen over de verkiezingen op 16 maart. Deze week werden in Oss alvast de leden van het hoofdstembureau benoemd. In het team zitten leidinggevende ambtenaren van burgerzaken en gegevensbeheer, naast burgemeester Wobine Buijs als voorzitter en gemeentesecretaris Henk Mensink als plaatsvervangend voorzitter.

De benoeming van het hoofdstembureau is een eerste formele stap op weg naar de volgende verkiezingen. Meer besluiten zijn nog niet genomen. Na de laatste verkiezingen in maart van dit jaar (voor de Tweede Kamer) zei burgemeester Buijs nadrukkelijk aan méér stembureaus te denken. Want mede vanwege de coronamaatregelen hadden nogal wat mensen lang in de rij moeten staan.

Vanuit de auto stemmen

Of er daadwerkelijk meer stemlokalen komen, weet de gemeente nu nog niet. Evenmin is er iets beslist over een herhaling van de drive-thru, een stembureau op de Rusheuvel waar mensen vanuit hun auto konden stemmen. ,,Dit is onder andere afhankelijk van eventueel te volgen coronamaatregelen. Vóór het einde van het jaar zal duidelijk moeten zijn waar in maart in de gemeente Oss gestemd kan worden’‘’, aldus een woordvoerder.

Duidelijk is wel wanneer politieke partijen hun kaarten op tafel moeten leggen. Nieuwe partijen zoals DDO (Dynamisch Democratisch Oss) kunnen zich tot en met 20 december laten registreren. Partijen die in 2017 al meededen, hoeven dit niet. Wel moeten alle deelnemers hun kandidaatlijsten inleveren op 31 januari.