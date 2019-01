Oss wil alles weten van de mystiek rond krom gebogen zwaard

Pronkzit­ting Schottel­zak­ken heeft veel buuts

20 januari DEMEN - De pronkzitting van cv De Schottelzakken (Over D'n Dam) in het gemeenschapshuis Onder d'n Plag in Demen had hetzelfde goede niveau als andere jaren. De editie van dit jaar had in Jacques de Vocht een debutant als presentator. Hij hield er flink de vaart in.