Oss wil met één pakkend verhaal meer toeristen trekken en duizenden banen behouden

Stille Getuigen Werken ‘in het kloppend hart van het verzet’

21 september In haar appartement in Heesch vertelt ze honderduit over haar jonge jaren, toen ze in 1942 als zestienjarig meisje, samen met vier andere meiden uit Heesch, bij de Distributiedienst in Oss ging werken. Eigenlijk moesten ze van de Heesche burgemeester J. Offermans met Miet Minten, Zus van de Hoogen en Annie Frunt (‘van de schoenwinkel’), op het vliegveld in Volkel of Nistelrode gaan werken, maar door toedoen van haar vader en gemeentesecretaris P. Gerrits, die samen actief waren in het ondergronds verzet, konden ze naar het distributiekantoor in Oss. Beter werken voor de gemeenschap dan voor de vijand, was het uitgangspunt.