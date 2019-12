Oss wil niet langer duurzaamste jongetje van de klas zijn

ANALYSEOSS - Nog niet zo lang geleden schaarde de gemeenteraad van Oss zich enthousiast achter de ambitie om tot de drie duurzaamste gemeenten van Brabant te gaan horen. Sinds donderdagavond is duidelijk dat een ruime meerderheid in de raad het al lang prima vind als Oss voldoet aan de minimale norm die van bovenaf wordt opgelegd. Windpark Stijbeemden, langs het spoor tussen Berghem en Ravenstein, is daarvan het eerste ‘slachtoffer’. De gemeenteraad wil geen medewerking geven aan dat plan. De vraag is of ze daarmee wegkomt.