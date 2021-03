Oss wil ouderlijk huis van Oijens drugsduo sluiten

OM eist zes jaar cel tegen man (47) uit Hees­wijk-Din­ther voor drogeren, verkrach­ten en aanranden van vrouwen

5 maart DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Huibert van E. (47) lokte volgens het Openbaar Ministerie samen met zijn partner nietsvermoedende, vaak kwetsbare vrouwen naar hun woning in Heeswijk-Dinther voor ‘een kop koffie’. Het stel drogeerde in 2019 twee slachtoffers en verkrachtte hen, nadat ze het bewustzijn verloren. Officier van justitie G. Burgers eiste vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch een celstraf van 6 jaar.