Oss wil pand Groene Engel verkopen aan ondernemers 'met hart voor stad’

Wim Boers wil in Oss iets nalaten waar zijn kleinkinde­ren trots op zijn

12 oktober OSS - ,,Sinds mijn vrouw vorig jaar overleed wil ik me alleen nog inzetten voor dingen die echt de moeite waard zijn. Projecten waar de wereld een beetje mooier, groener en gelukkiger van wordt.” Dit zijn niet de woorden van een naïeve dagdromer, maar van een projectontwikkelaar die zijn sporen in de vastgoedwereld ruimschoots heeft verdiend. Wim Boers wil in Oss zijn ‘mooiste project tot nu toe’ realiseren.