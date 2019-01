Oss wil per se geen woningen bij entree van Herpen

Garageroc­kers van Mexican Surf hoefden niet óveral terug te komen

14:00 OSS - Mexican Surf haalde alles wat er uit hun garagerockband te halen was, en laat dat na vier jaar niet als een nachtkaars uitgaan tijdens hun laatste optreden zaterdag. Jules Trum blikt terug. ,,De popronde was onze leukste tijd als band. De ene keer sta je in een superdik poppodium, de andere keer in een gare studentenkroeg. Allemaal zatte studenten, die over je heen beginnen te klauteren. Fantastisch.”