Oss wil per se woonwagen ernstig zieke moeder sluiten

De drugs zaten in de broekzak van de zoon van de bewoonster van de naast het washok gelegen woonwagen. De zoon woont in de woonwagen ernaast en doet de was altijd in het washok van zijn moeders woonwagen, aldus de raadsman van de Ossenaar tijdens de rechtszaak in Den Haag. Om die reden vindt de raadsman het al vreemd dat de burgemeester de woonwagen van de moeder en zus wil sluiten. Het gaat om een woonwagen op het kampje aan de Brasem, waar vorige week een aantal leegstaande plekken werd ‘bezet’ door jonge oud-woonwagenbewoners.



,,Ik heb de fout gemaakt en wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten”, erkende de zoon tijdens de zitting, ,,maar mijn moeder heeft er niets mee te maken. Zij is ernstig ziek en moet thuis behandeld en verzorgd worden. Ze wil de woonwagen niet uit. Waarom moet de burgemeester haar dan uit de woonwagen zetten.” De gemeentewoordvoerders van Oss wezen na vragen van rechter en staatsraad Henriette Troostwijk op het strenge beleid van de burgemeester.