Oss wil veel minder afval in de verbrandingsoven en steekt 7,5 ton in nieuwe centrale

Wanneer het hele traject van de milieustraat doorlopen is, blijft aan het eind een vuilnisbelt over waar ogenschijnlijk niets meer mee te doen is. Dat materiaal verdwijnt daarom in de verbrandingsoven, waar Oss steeds meer voor moet betalen. Terwijl zelfs in die stapel nog genoeg materiaal zit dat herbruikbaar is. Het Osse Duurzaamheidsplein is alleen niet goed genoeg uitgerust om dat op te sporen.