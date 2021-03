Oss wil Vorstengrafdonk, De Geer óf De Bulk uitbreiden in plaats van een nieuw bedrijventerrein

Van paniek is nog geen sprake. Maar een beetje ongerust toonde de Osse Industriële Kring en wethouder Frank den Brok zich vorige maand wel. Vorstengrafdonk is immers zo goed als vol gebouwd. Steeds vaker moet daarom nee worden verkocht aan bedrijven die zich in de stad willen vestigen of die juist willen uitbreiden. Alleen de komst van Heesch-West, waar de uitgifte naar verwachting over een jaar of twee begint, biedt geen soelaas. Zeker niet op de lange termijn.