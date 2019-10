Oss ‘zeer bezorgd’ na golf van straatovervallen, gemeente neemt maatregelen

UpdateOSS - Oss en de politie zijn ‘zeer bezorgd’ na vijf straatovervallen in korte tijd, waarvan onder meer voetballertjes van voetbalclub Margriet het slachtoffer werden. Daarom neemt Oss een pakket maatregelen, waarvan extra verlichting in het fietstunneltje aan de Ussenstraat de enige tastbare is. De politie tast ondertussen nog in het duister over de daders.

De vijf (pogingen tot) straatroven de afgelopen weken in Oss lijken vooralsnog niet te zijn gepleegd door dezelfde personen of door een specifieke groep, meldt de politie woensdagmiddag. De recherche doet nog onderzoek. ,,De signalementen van de daders verschillen telkens, waardoor de incidenten vooralsnog niet toe te wijzen zijn aan dezelfde personen of aan een specifieke groep”, aldus de politie.

De omgeving van de Amsteleindstraat, waar ook het sportpark van Margriet is, wordt al tijden geplaagd door gewelddadige groepen. Begin september werd een man er zwaar mishandeld. Enkele weken later werd een 12-jarig jongetje slachtoffer van twee overvallers. Hij werd van zijn fiets geschopt en moest zijn fiets en geld afstaan.

Zaterdag werd een 17-jarige jongen op brute wijze overvallen door een viertal met bivakmutsen. Onder bedreiging van een mes moest hij zijn sporttas en geld afgeven. De tiener was op weg naar zijn voetbalclub. Die verplicht jeugdleden nu om in groepen te fietsen.

Fietstunneltje Ussenstraat

Twee dagen later werd een vrouw van 74 op haar fiets benaderd door een andere fietser met een bivakmuts. Dat gebeurde in een fietstunneltje aan de Ussenstraat. ,,De vrouw zag kans om snel weg te komen. In de Ussenstraat vonden in de week ervoor twee pogingen plaats om een fietser te beroven en één daadwerkelijke straatroof waarbij geld werd buitgemaakt”, vertelt de politie.

De gemeente en politie komen in actie. In een persverklaring schrijven de instanties ‘zeer bezorgd’ te zijn over de straatroven. In het fietstunneltje aan de Ussenstraat is sinds afgelopen weekend extra verlichting aangebracht, wat het gevoel van veiligheid moet vergroten.

Straatcoaches de wijk in

Straatcoaches en toezichthouders zijn de komende weken extra aanwezig in de buurt. Zeker in het geval van de straatcoaches is dat echter niet opmerkelijk. Zij zijn immers altijd actief op de plekken in Oss waar overlast wordt ervaren. Tot slot roept de gemeente inwoners met een camera op de gevel op om die bij de politie te melden.

De gemeente is zich ervan bewust dat de overvallers door alle extra aandacht wel eens naar andere delen van Oss kunnen trekken. De politie zegt dat goed in de gaten te houden en roept iedereen op verdachte situaties te melden.

Straatroofpiek