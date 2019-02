Oss zet flinke stap naar eerste windpark

Dat het Osse gemeentebestuur niet over een-nacht-ijs gaat bij windpark Elzenburg-De Geer mag onder meer blijken uit een milieu-effectrapportage van 2200 pagina's en een bestemmingsplan met 23 bijlages. Tal van overleggen zijn er gevoerd met omwonenden en andere belanghebbenden. Het resulteerde erin dat het windpark lijkt af te stevenen op een zachte landing. ,,Zes zienswijzen op een voorontwerp-bestemmingsplan voor een dergelijk project is heel weinig”, verklaart Arthur Vermeulen, directeur windenergie bij Raedthuys Pure Energy. Zijn bedrijf bouwt en exploiteert straks twee van de vier windmolens in Oss.

Dinsdag beklonk Vermeulen de definitieve overeenkomst voor het windpark met de gemeente Oss. In die overeenkomst staat ook dat zijn bedrijf een substantiële bijdrage gaat leveren aan het lokale duurzaamheidsfonds dat wordt gesticht. ,,De afspraak is dat we een kwart van de waarde van het bouwrecht in het fonds storten. Die waarde kunnen we nu nog niet precies bepalen.”

Zes miljoen

De twee andere windmolens die in de driehoek Oss-Berghem-Haren gaan verrijzen worden vrijwel zeker geëxploiteerd door energiecoöperatie ESCOSS. De Oss gemeenteraad moet zich daar komende maand over uitspreken. ESCOSS heeft berekend dat hun twee molens in twintig jaar tijd zes miljoen euro voor datzelfde duurzaamheidsfonds opleveren. Met dat fonds moeten andere duurzame projecten in de gemeente worden bekostigd. Onder welke voorwaarden een bijdrage wordt verleend en wie het fonds gaat beheren is nog onderwerp van beraad.