Oss zet hangjeugd de voet dwars met betonblokken en feller licht op parkeerplaats de Rusheuvel

Herrie, rommel, illegale autoraces, intimiderend gedrag; omwonenden klagen al jaren over overlast op de parkeerplaats bij de Rusheuvel in Oss. De gemeente is het ook beu en onderneemt na de zomervakantie actie op het terrein bij het sportpark aan de Rusheuvelstraat, zo staat in een brief die afgelopen dagen op de mat viel bij omwonenden. Zij hopen dat deze nieuwe reeks maatregelen wél het gewenste effect sorteert.