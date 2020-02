Oss zet in besloten beraad eerste stap naar ombouw oude laboratoriumschool

'Spoed­zaak' over eiken in Heesch uitgesteld door carnaval

9:24 HEESCH - Spoed is een dwingende term, maar carnaval kan er ook wat van. Zie de agenda van de Raad van State in Den Haag. Daarop is de 'spoed-zaak' over de eiken in Heesch, die aanvankelijk voor komende dinsdag gepland stond, drie dagen naar achteren geschoven, naar de vrijdag.