Oss zet poort voorzichtig open voor grote zonneparken

Politicus Oss grijpt winkeldie­ven

16:31 OSS - Harmen Klaver wilde gewoon even de stad in. Maar toen zag hij twee jongemannen een winkel uit rennen, met winterjassen in hun armen. Het burgerlid voor D66 in Oss, tevens oud-militair, dacht geen twee keer na en trok ze van hun fiets.