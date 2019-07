Oss zet transformatie bedrijventerrein Euterpelaan door

Een jaar geleden trad AKM Reales al naar buiten met plannen om de voormalige laboratoriumschool aan de Corellistraat te vertimmeren tot appartementen. Bij de school zouden ook twee nieuwe woonblokken moeten komen. In totaal worden zo’n 80 wooneenheden toegevoegd aan het Osse woningbestand. Nu blijkt dat AKM Reales concrete belangstelling heeft om ook het terrein van Dalco te herontwikkelen. Op de plek van dit productiebedrijf in vleesverwerking en vleesvervangers zouden 150 wooneenheden moeten komen, met name hoogbouw. Dalco zit op de huidige plek al jaren knel en wil naar bedrijventerrein Vorstengrafdonk verhuizen.

Kansen

Uit een eerste verkenning onder bewoners en ondernemers in het gebied tussen de Euterpelaan en het spoor in Oss is dit voorjaar gebleken dat zij in meerderheid mee willen denken over transformatie van het bedrijventerrein. Behalve Dalco zijn er nog een flink aantal kleinere ondernemingen gevestigd, daaronder ook woonhuizen met werkruimtes. Een aantal van deze eigenaren ziet zelf kansen om hun terrein te herontwikkelen als de plannen worden doorgezet. Nu nog worden de meeste woningbouwplannen geblokkeerd door de milieucirkel van andere bedrijven, met name ook die van Dalco.

Quote AKM Reales heeft kennelijk op het juiste moment aangeklopt bij Dalco Joop van Orsouw , wethouder Oss

Het gemeentebestuur staat positief tegenover herontwikkeling van het betreffende gebied. ,,Rond Dalco hebben zich in het verleden veel conflicten met de buurt voorgedaan”, weet wethouder Joop van Orsouw. ,,De laatste jaren is de verstandhouding een stuk beter, maar groei zit er voor Dalco al lang niet meer in op deze locatie. Daarom zou verhuizing naar Vorstengrafdonk het beste zijn. We hebben hier in het verleden gesprekken over gevoerd met het bedrijf, maar indertijd zag de directie niet de ruimte om te bewegen. AKM Reales heeft kennelijk op het juiste moment aangeklopt. De woningmarkt floreert en door hun nieuwe vegetarische producten draait Dalco goed.”