Oss ziet vanaf de kade hoe de bom barst bij de Maasveren

OSS/MEGEN - Bij stichting De Maasveren vechten het bestuur en de toezichthouders elkaar de tent uit. De veren blijven varen, dus geen paniek. Maar wat is er aan de hand? En waarom blijft het juist in Oss zo stil rondom de ruzie? Vijf vragen over de vijf Maasveren.

1. Is er nu alweer ruzie rond die pontjes?

Yup. Twee jaar na de stakingen botsen er opnieuw twee partijen, dit keer intern. De Raad van Toezicht wil het mes zetten in de eigen organisatie, die wat de leden betreft een waterhoofd heeft. Die bestaat namelijk uit drie bestuursleden, een directeur en liefst zeven toezichthouders. Erg veel van het goede om vijf pontjes in de vaart te houden, vinden ze. De leden stellen daarom voor om over te stappen op één directeur-bestuurder en drie toezichthouders. Maar het bestuur ziet dat totaal niet zitten. Dat wil vasthouden aan de huidige opzet, die dateert uit de jaren tachtig.

2. Waarom is de bom nu gebarsten?

Daarvoor moeten we aan de andere kant van het water zijn, in West Maas en Waal. Cees Roffelsen uit Appeltern was naast raadslid tot voor kort ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Maasveren. En in die hoedanigheid een afgevaardigde van zijn gemeente. Roffelsen gaf onlangs een kritisch interview over de toekomstvisie van de stichting aan een lokaal tv-station, dat hem door een meerderheid in de gemeenteraad niet in dank werd afgenomen. Hij is daarom mede door zijn eigen partij aan de kant geschoven als toezichthouder. Zijn positie én een openstaande vacature in de Raad van Toezicht zijn door de gemeenteraad nu toebedeeld aan twee anderen. Een regelrechte coup, noemen de overgebleven toezichthouders van de Maasveren het. Ze weigeren daarom voorlopig met de politiek in West Maas en Waal om tafel te gaan.

3. Hoe kunnen de gemoederen zo hoog oplopen?

Problematisch is dat veel bestuurders en toezichthouders uit de lokale politiek komen. Ze nemen oud zeer en persoonlijke geschillen mee naar De Maasveren. Het zakelijk meningsverschil ontaardt daardoor in moddergooien. Mede daarom wil de Raad van Toezicht nu ook af van politiek benoemde leden. Toezichthouders en de directeur-bestuurder zouden onafhankelijke deskundigen moeten zijn. De toezichthouders vinden dat de gemeentepolitiek nu een veel te grote vinger in de pap heeft. Zeker als je het afzet tegen de subsidie die de pontjes ervoor terugkrijgen. Die bedraagt van alle gemeenten samen amper twee procent van de jaarinkomsten.

4. Waarom horen we hier in Oss zo weinig over?

Omdat Oss als enige van de de drie oevergemeenten geen eigen vertegenwoordigers in de stichting heeft. Er zitten weliswaar twee Ossenaren in de Raad van Toezicht, maar dat is op persoonlijke titel. Oss koos dat model heel bewust nadat Lith bij de gemeente werd gevoegd. De politiek heeft immers ook geen afvaardiging in het bestuur van het theater of de sportclub, waarom dan wel bij de pontjes? Die constructie maakt dat er vanuit Oss een stuk minder oud zeer wordt meegenomen naar de Maasveren. En dat Joop van Orsouw persoonlijk een stuk minder bemoeienissen heeft met de ruzie dan zijn collega-wethouders aan de andere kant van de Maas.

5. En hoe nu verder?

De Raad van Toezicht wil eerst maar eens kennis maken met de twee nieuwe leden uit West Maas en Waal. Hoe dan ook blijven de vijf overgebleven leden pal achter hun plan voor een nieuwe organisatie staan. Op z'n vroegst na de zomer vindt dan een eerste gesprek plaats met de drie verantwoordelijke wethouders. Maar het is zeer de vraag of dat direct tot een bevredigende uitkomst gaat leiden.