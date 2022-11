Oss ziet verliezen dorpshuizen afnemen; alleen Berchplaets en Snoeck nog in de min

OSS/BERGHEM/LITH - Het lijkt langzaam de goede kant op te gaan met de exploitatie van wijkcentra en dorpshuizen in de gemeente Oss. Er zijn over de afgelopen twee jaar nog maar twee complexen die (licht)rode cijfers schrijven.

De Berchplaets in Berghem blijft voorlopig het belangrijkste zorgenkind van de gemeente Oss. Deze accommodatie komt op de jaarrekeningen over 2020 en 2021 ruim 54.000 euro tekort. Voor de Lithse multifunctionele accommodatie De Snoeck geldt een schamel tekort van 5.000 euro over genoemde jaren. Alle overige wijkcentra en dorpshuizen bleven in de plus. Twee jaar geleden moest de gemeente nog vijf accommodaties te hulp schieten.

Gunstig effect

Wethouder Frank den Brok (VDG) ziet een positieve ontwikkeling. ,,In voorgaande jaren moesten we als gemeente steeds meer dan een ton per jaar bijpassen. Dan is zestigduizend over twee jaar een veel beter resultaat.” Hij houdt daarbij wel een slag om de arm. De afgelopen twee jaar speelde corona de accommodaties danig parten. De financiële gevolgen daarvan zijn eerder al gecompenseerd door de gemeente. Mogelijk heeft dat in sommige gevallen juist een gunstig effect op de exploitatie gehad.

Niemand ten onder aan energielasten

Dit jaar kampen de wijkcentra en dorpshuizen weer met een enorme stijging van de energielasten. Wat de gevolgen zijn, kan Den Brok nu nog niet overzien, maar hij laat blijken dat geen enkele accommodatie om deze reden kopje onder mag gaan. ,,We vragen de besturen om de thermostaat wat lager te zetten en op tijden met weinig gebruikers nog verder terug te schakelen. Maar juist nu zoeken mensen warmte en gezelligheid en daar willen we zeker niet op bezuinigen. Het maatschappelijk rendement van wijkcentra en dorpshuizen zou de belangrijkste graadmeter moeten zijn.”

Met de verhuizing van de huisartsen in Megen naar Acropolis, lijkt deze accommodatie voorlopig uit de financiële problemen. Den Brok: ,,Dat is een dubbele opsteker voor de inwoners: de huisartszorg is gegarandeerd en de exploitatie van het gemeenschapshuis is gezond.” Iets dergelijks is daarom ook in andere kernen en wijken gewenst. ,,Zolang er ruimte beschikbaar is en het een huurder betreft met een maatschappelijke meerwaarde staan wij als gemeente ervoor open.”