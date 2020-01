Oss zit niet op Grave te wachten

Column Walkwar­tier bouwen? Eerst maar eens opruimen!

10:00 Of ze in de Osse raad nou zo blij zijn met het Walkwartier omdat ze het een fantastisch plan vinden, óf omdat ze gewoon blij zijn met het vooruitzicht dat ze straks af zijn van dat lastige zich voortslepende hoofdpijndossier weet ik niet. Maar blij waren ze. Dat is mooi, en of het nou écht mooi is, of dat doorgehakte knopen altijd een zekere schoonheid bezitten, laat ik maar in het midden.