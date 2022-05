Oss zou als ‘open stad’ niet verdedigd worden als de oorlog uitbrak

Stille GetuigenOSS - In de maand mei liggen de uitersten dicht bij elkaar. Waar tussen bezetting en bevrijding oorspronkelijk vijf jaar zat, verschillen de herdenkingsdata van de Tweede Wereldoorlog maar vijf dagen. De bevrijding vieren we op 5 mei, bij de Duitse inval moeten we stilstaan op 10 mei. In Oss heerste toen in 1940 angst, maar er werd niet gevochten.

Vanaf het afkondigen van de mobilisatie op 1 september 1939 hangt er een onwezenlijke sfeer in Oss. De Koninginnenfeesten van 31 augustus zijn afgelast, honderden militairen zijn ingekwartierd in schoolgebouwen en bij particulieren, veel voedsel is al op de bon.

Vliegtuigen verongelukken

Aan de Nederlandse oostgrens vinden in april 1940 luchtgevechten plaats tussen Engelse en Duitse vliegtuigen. Een Nederlandse kustvaarder loopt bij Vlissingen op een zeemijn. Tijdens oefeningen van de Nederlandse luchtmacht verongelukken regelmatig vliegtuigen. De kranten vullen zich met oorlogsnieuws. Op 9 april vallen de Duitsers Denemarken en Noorwegen binnen, eind april kondigt minister-president De Geer voor geheel Nederland de staat van beleg af. De oorlog komt dichterbij maar Nederland wil neutraal blijven.

Oss zou niet verdedigd worden

Wat had Oss te verwachten als Nederland toch zou worden aangevallen? Oss was een ‘open stad’ en zou bij een inval niet verdedigd worden, zo was bepaald. Toen op 10 mei ander Nederlandse grondgebied verdedigd moest worden, had het daarom geen zin al die ingekwartierde militairen in Oss te houden. Dus werden zij naar het front (Grebbenberg) gestuurd. Zelfs de Ossenaren van de Luchtwacht die ooit beloofd was nooit buiten Oss te hoeven optreden, werden op de fiets richting Tilburg gedirigeerd.

Voorpagina van De Stad Oss van 10 mei 1940 met het nieuws van de Duitse inval

Bij dageraad gewekt

Op vrijdag 10 mei waren veel inwoners al bij dageraad gewekt door overvliegende vliegtuigen en geratel van mitrailleurs. Velen stonden het schouwspel op straat of vanaf platte daken te aanschouwen. ‘We voelden reeds het begin van de ramp welke over ons land was neergekomen’, schreef die krant die voor het eerst weer kon verschijnen op 7 juni. De Duitsers bereikten Oss op zaterdagmorgen 11 mei tussen 7 en 8 uur. ’s Middags arriveerden ze met lichte pantserwagens in Heesch en Nistelrode, de volgende dag in Berghem.

Oss mocht 'stat ende veste’ worden

Hoe anders was de positie van Oss toen het in 1399 stadsrechten kreeg. Ook toen lag Oss in oorlogsgebied: aan de grens van het hertogdom Brabant en het vijandige hertogdom Gelre. Door de toekenning van een aantal voorrechten kon Oss een defensieve militaire rol vervullen. Oss mocht een ‘stat ende veste’ worden. De verdedigingswerken die de schutterij al in 1359 op enige afstand van de stad had aangelegd, mochten uitgebreid worden door het opwerpen van aarden stadswallen. Maar er werden in Oss geen soldaten gedetacheerd. Die zouden Indien nodig wel uit Den Bosch komen. Voor de verdediging was Oss in eerste instantie op zichzelf aangewezen. Dat is altijd zo gebleven.

Klaslokaal van de nieuw gebouwde Gabriëlschool aan de Slachthuislaan die na de mobilisatie meteen gevorderd werd voor de inkwartiering van militairen

Zo geweldloos als de Tweede Wereldoorlog voor Oss begon, zo gewelddadig eindige die met hevige gevechten in september 1944. Oss kon op 5 mei de vrijheid vieren maar moest ook de 263 joodse stadsgenoten gedenken die nooit meer terugkwamen omdat ze in de kampen waren vermoord. De uitersten in mei.