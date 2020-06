Osse (24) kwam om door ongeluk waarbij automobilist 37 seconden aan het appen was

Wethouder ziet nut van zebrapad bij De Kiem nu wel in

25 juni HEESCH - Verkeersambtenaren, basisschool De Kiem en verkeersouders kijken komende dinsdag nogmaals of en hoe er een zebrapad moet komen bij de school aan de Ploeg in Heesch. Dit zei wethouder Rien Wijdeven gisteravond in de gemeenteraad in antwoord op vragen van de SP en D66.